Francesco Totti dopo Ilary Blasi si separa anche dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace

Francesco Totti dopo essesi separato da Ilary Blasi ha divorziato anche dal suo avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, il legale ha abbandonato la difesa dell'ex calciatore.

Il prossimo 11 novembre davanti al giudice civile si discuterà la causa tra Francesco Totti e Ilary Blasi sui famosi oggetti sottratti dai due contendenti, ovvero i rolex e le borse. Quel giorno, l'ex calciatore non avrà al suo fianco il suo legale, Anna Maria Bernardini De Pace che ha preferito lasciare la difesa dell'ex calciatore. Sul sito Dagospia, che per primo ha riportato la notizia, si legge: "L'11 novembre andrà in scena a Roma l'udienza che vedrà Totti e Ilary alle prese con la "scomparsa" di Rolex e borsette, ma in tribunale al fianco del Pupone non ci sarà il suo legale matrimonialista: di comune accordo, Bernardini de Pace e Totti hanno chiuso il rapporto".

Secondo il portale di Roberto D'Agostino, Francesco Totti e il suo entourage hanno respinto l'accordo che il legale di Ilary Blasy e Anna Maria Bernardini De Pace avevano trovato sulla cifra che l'ex calciatore avrebbe dovuto corrispondere alla sua ormai ex moglie. "Mentre l'avvocato di Ilary Blasi andava a depositare al tribunale di Roma le carte per la separazione giudiziale, Bernardini de Pace non poteva fare altro che scrivere una letterina a Totti per annunciare che il suo incarico, una volta trovato l'accordo, era giunto al termine", scrive il portale.

La notizia è stata confermata da Bernardini De Pace, l'avvocato in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: "Nella mia vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5% giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l'abbiamo consumata io e Totti".