Ilaria Alpi, a 25 anni dalla morte: lo speciale di Chi l'ha visto? stasera su Rai3

Marica Lancellotti

In omaggio a Ilaria Alpi, a 25 anni dalla sua morte, andrà in onda stasera su Rai3, dalle 21:10, una puntata speciale di Chi l'ha visto?, a ricordo della giornalista uccisa il 20 marzo 1994 a Mogadiscio.

Nella puntata di stasera Federica Sciarelli e il suo team avranno a disposizione documenti e testimonianze inedite per cercare di far luce su un caso ancora lontano dall'essere risolto. La vicenda di Ilaria Alpi infatti si va sempre più delineando come un vero e proprio intrigo internazionale, con i vari tentativi di insabbiamento per nascondere quegli interessi illegali, legati alla guerra in Somalia degli anni '90, su cui la giornalista stava indagando. A partire dal referto del medico che ebbe modo di analizzare per primo i cadaveri di Ilaria Alpi e del cineoperatore Miran Hrovatin, Chi l'ha visto? riprenderà le fila di un caso su cui riecheggia ancora il primo agghiacciante giudizio proprio di quel medico: "È stata un'esecuzione" scrisse negli appunti.

"Presenze anomale, ordinasi 'Jupiter' rientro immediato": Erano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin? Chi era "Jupiter" e che ruolo aveva?



Speciale #chilhavisto: Tutti gli elementi che le indagini non hanno ancora approfondito.



Questa sera alle 21:10 su #Rai3#NoiNonArchiviamo pic.twitter.com/0uohW9BBXc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 21 marzo 2019

Ilaria Alpi morì 25 anni fa, il 20 marzo 1994, insieme al cineoperatore suo collega Miran Hrovatin: i due furono assassinati a Mogadiscio per mano di un commando armato. La morte della giornalista del TG3, dopo anni di inchieste, continua a legarsi sempre di più a traffici di rifiuti tossici, di armi e a misteriose tangenti. Una svolta c'è stata nel 2016, quando, dopo 16 anni di carcere, il somalo Hashi Omar Hassan è stato dichiarato innocente con una sentenza che ha riconosciuto, inoltre, diversi tentativi di depistaggio nel corso dei lunghi anni di indagini. La notizia della nuova richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi è appena dello scorso 4 febbraio 2019 e arriva dalla Procura di Roma.

In occasione del 25ennale dalla scomparsa della Alpi, sono state tante le iniziative televisive che hanno cercato di mantenere ancora alta l'attenzione su un caso mai risolto: dopo lo speciale di Atlantide, andato in onda ieri sera su La7, a cui hanno fatto seguito il film Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni e il documentario Toxic Somalia, anche RaiPlay ha dedicato ampi spazi di approfondimento alla vicenda, come l'approfondimenti di RaiNews24 Il Coraggio e le Verità nascoste.