Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere rinnovato per la stagione 3

Novità importante per i fan della serie televisiva di Marvel Animation.

Il debutto della prima stagione è atteso domani, mercoledì 29 gennaio su Disney+ ma sembra che Marvel e Disney non abbiano voluto perdere tempo e aspettare il responso del pubblico.

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, la serie animata del Marvel Cinematic Universe sulle origini del giovane Uomo Ragno, è stata già rinnovata per una terza stagione.

I lavori in corso sull'amichevole Spider-Man di quartiere

Brad Winderbaum a capo della sezione streaming e tv dei Marvel Studios ha confermato l'indiscrezione:"Abbiamo il via libera fino alla stagione 3, quindi tra qualche settimana ascolterò il pitch dello sceneggiatore capo Jeff Trammell per la terza stagione".

In un'epoca in cui spesso le serie vengono cancellate dopo soltanto una stagione di produzione, è insolito vedere una fiducia del genere riposta in Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, al quale probabilmente Marvel Studios crede molto.

Le nuove versioni dei villain e la speranza di un crossover di Spider-Man

Le nuove aggiunte che Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere apporterà all'universo di Peter Parker riguardano anche due nuove versioni degli acerrimi rivali di Spider-Man, Rhino e Venom.

Nonostante non faccia parte della stessa timeline dello Spider-Man di Tom Holland, il doppiatore della serie Hudson Thames, ha dichiarato:"Un crossover è uno dei miei sogni nel cassetto. Quindi, quando questa serie è arrivata ho pensato che è come se lo fosse. Mi piacerebbe tantissimo".