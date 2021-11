Il Volo - Tributo a Ennio Morricone: stasera su Rai1 il concerto dall'Arena di Verona in replica

Il Volo - Tributo a Ennio Morricone è il nome della serata evento dall'Arena di Verona, trasmessa in replica stasera su Rai1 per l'anniversario della nascita del grande compositore.

Stasera su Rai1 alle 21:25 tornerà in onda Il Volo - Tributo a Ennio Morricone, la serata evento che i tre tenori hanno dedicato al celebre compositore romano, trasmessa in replica in occasione dell'anniversario della sua nascita.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre artisti de ''Il Volo'', sono i conduttori di un viaggio nelle musiche di uno dei più grandi compositori della scena italiana e internazionale: Ennio Morricone. L'orchestra dell'evento, ospitato lo scorso 5 giugno all'Arena di Verona, è stata diretta dal Maestro Marcello Rota.

La serata ha visto anche la partecipazione di ospiti d'eccezione tra cui Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. Questo viaggio emozionante, dentro l'arte e la musica di uno dei più geniali compositori del Novecento, ha fatto il giro del mondo, trasmesso anche negli Stati Uniti dal network PBS.

La serata evento sarà visibile in contemporanea anche in streaming nella sezione "dirette" della piattaforma gratuita RaiPlay.