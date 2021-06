Il Volo - Tributo a Ennio Morricone, stasera su Rai1 il concerto dall'Arena di Verona: gli ospiti

Stasera su Rai1 alle 21:25 Il Volo aprirà la stagione 2021 dell'Arena di Verona con Il Volo - Tributo a Ennio Morricone, la serata evento che i tre tenori dedicheranno al celebre compositore romano, scomparso il 6 luglio 2020.

Sarà questo, per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il primo concerto in diretta televisiva e il secondo evento, in pochi giorni, dall'Arena di Verona: lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, il trio ha eseguito l'inno di Mameli nello stesso scenario. Oltre a celebrare Ennio Morricone ripercorrendo musiche leggendarie in un'atmosfera da sogno, Il Volo presenterà la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia.

L'orchestra sarà diretta dal Maestro Marcello Rota.

La serata vedrà anche la partecipazione di ospiti d'eccezione tra cui Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. Questo viaggio emozionante, dentro l'arte e la musica di uno dei più geniali compositori del Novecento, farà il giro del mondo, trasmesso anche negli Stati Uniti dal network PBS.

La serata evento sarà visibile in contemporanea anche in streaming nella sezione "dirette" della piattaforma gratuita RaiPlay.