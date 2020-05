Il violinista sul tetto: il musical diventa un film diretto da Thomas Kail

L'acclamato musical Il violinista sul tetto diventerà un film e alla regia ci sarà Thomas Kaiul, già dietro la macchina da presa in occasione di Hamilton.

Il violinista sul tetto, il popolare musical, diventerà un film e alla regia ci sarà Thomas Kail, scelto dalla produzione del progetto della MGM.

Lo spettacolo aveva debuttato nel 1964 a Broadway e aveva conquistato nove Tony Award.

Il musical può contare sulle musiche di Jerry Brock e sui testi di Sheldon Harnick con un libretto di Joseph Stein, mentre le coreografie erano state ideate da Jerome Robbins. Thomas Kail, recentemente regista di In The Heights e Hamilton, ha diretto anche la serie Fosse/Verdon.

La versione cinematografica del pluripremiato Il violinista sul tetto sarà scritto da Steven Levinson, mentre nel team di produttori ci sono Dan Jinks e Aaron Harnick.

Michael De Luca, a capo di MGM, ha dichiarato: "La lunga storia dello studio legata ai musical continua con il nuovo adattamento cinematografico di Tommy Kail di uno dei titoli classici più in grado di durare nel tempo. Insieme al formidabile team composto da Dan, Aaron e Steven, siamo elettrizzati nel salire a bordo per trasportare uno dei musical più grandiosi di sempre per il grande schermo".

Kail ha aggiunto: "Dirigere Il violinista sul tetto è stato da tempo uno dei miei sogni, anche se ho sempre pensato che l'avrei fatto a teatro. Sono incredibilmente pieno di gioia nell'avere l'opportunità di realizzare una nuova versione cinematografica di uno dei miei show preferiti con Mike DeLuca e MGM, dove sono stati realizzati così tanti film musicali memorabili. Sono orgoglioso di collaborare con Dan Jinks, Aaron Harnick e il mio grande amico Steven Levenson, per onorare questa opera che ha profondamente ispirato me e milioni di altre persone".

Levenson ha spiegato: "Il violinista sul tetto è stato uno dei primi spettacoli teatrali che ho visto, all'età di 5 anni. Oggi, oltre 50 anni dopo, ha cambiato il volto di Broadway per sempre e la storia di Tevye e del suo amato villaggio di Anatevka sembra più attuale che mai".