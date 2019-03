Il viaggio di Yao, video intervista esclusiva al protagonista Omar Sy

Dopo gli enormi successi di pubblico e di critica ottenuti con Quasi amici e Famiglia all'improvviso, Omar Sy torna al cinema con Il viaggio di Yao, una commedia tenera e divertente diretta da Philippe Godeau. Il film sarà in sala dal 4 aprile distribuito da CINEMA di Valerio De Paolis.

La trama de Il viaggio di Yao vede protagonista un ragazzino di 13 anni che vive in un villaggio nel nord del Senegal, è disposto a tutto pur di incontrare il suo eroe, Seydou Tall, un celebre attore francese. Invitato a Dakar per promuovere il suo ultimo libro, Seydou si reca per la prima volta nel suo paese d'origine. Per realizzare il suo sogno, il giovane Yao organizza la sua fuga e intraprende un viaggio in solitaria di 387 chilometri per raggiungere la capitale. Commosso dall'incontro con il bambino, l'attore decide di sottrarsi ai suoi obblighi professionali e di riaccompagnarlo a casa. Ma sulle strade polverose e incerte del Senegal, Seydou comprende che il percorso verso il villaggio del suo giovane amico, in realtà è anche un percorso verso le sue stesse radici.

Il viaggio di Yao: Omar Sy e Lionel Louis Basse in una scena del film

Omar Sy interpreta Seydou Tall, il giovanissimo Lionel Louis Basse è il tredicenne Yao. Tra i protagonisti del film troviamo anche la cantante Fatoumata Diawara (che impersona Gloria), il cast è completato da Germaine Acogny, Alibeta e Gwendolyn Gourvenec. Omar Sy è anche tra i produttori di questa pellicola girata interamente in Senegal ricca di riferimenti autobiografici.

Il viaggio di Yao è diretto da Philippe Godeau. Lo stesso regista francese firma la scenografia insieme ad Agnès de Sacy. Mentre vi rinnoviamo l'appuntamento al cinema per il prossimo 4 aprile, vi presentiamo in esclusiva una simpatica clip in cui il giovane Lionel Louis Basse intervista il suo collega Omar Sy.