Il vento tra i salici: Julian Fellowes scriverà la sceneggiatura

Sarà Julian Fellowes, il creatore della serie Downton Abbey, a scrivere la sceneggiatura dell'adattamento de Il Vento Tra i Salici; il classico racconto di Kenneth Grahame diventerà un film diretto da Ray Griggs e le cui riprese si svolgeranno in Nuova Zelanda, negli spazi degli Stone Street Studios di Peter Jackson a Wallington.

Il ventro tra i salici potrà inoltre contare sugli effetti speciali di WETA Digital che porterà in vita i personaggi al centro della storia, mentre Skywalker Sound si occuperà del sonoro. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi e attualmente si stanno scegliendo gli interpreti per i vari ruoli.

Tra le pagine si racconta una storia con animali antropomorfi come Talpa, Ratto, Lontra e Tasso.

Julian Fellowes aveva già scritto il libretto della versione musical dl racconto Il vento tra i salici, con le musiche e le parole di George Stiles e Anthony Drewe. La produzione sarà curata da Gerald R. Molen, in collaborazione con Bill Melendez Productions, che ha dichiarato: "Abbiamo tutti gli elementi giusti per creare un progetto che sarà l'adattamento definitivo del classico di Kenneth Grahame".