The Gilded Age: il trailer della nuova serie di Julian Fellowes, il creatore di Downton Abbey

The Gilded Age, di cui HBO ha condiviso il teaser, è la nuova serie ideata da Julian Fellowes, il creatore dei Downton Abbey.

Il video mostra la vita dell'alta società di New York e i cambiamenti in corso nella città, oltre ad anticipare amori, feste lussuose e lotte per il potere.

La prima stagione di The Gilded Age sarà composta da nove puntate e nel cast ci sono Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin, Cynthia Nixon, e Christine Baranski.

Il progetto televisivo è ambientato alla fine dell'Ottocento a New York City. In un'epoca di scalate sociali, di grandi fortune raccolte e perdute, la serie è incentrata su Marian Brook (Jacobson), una giovane che si trasferisce dalla Pennsylvania a New York dopo la morte del padre, andando a vivere con le ziee Agnes van Rhijn (Baranski) e Ada Brook (Nixon). Accompagnata da Peggy Scott (Benton), un'aspirante scrittrice che va alla ricerca di un nuovo inizio, Marian diventa senza volerlo coinvolta in una guerra sociale tra una delle sue ziee e i suoi vicini incredibilmente ricchi, lo spietato tycoon delle ferrovie George Russell (Spector) e la moglie Bertha (Coon), il cui patrimonio acquisito di recente è un ostacolo all'accettazione da parte di famiglie del calibro degli Astor e Vanderbilt.

La serie debutterà sugli schermi americani lunedì 24 gennaio.