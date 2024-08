Il trono di spade: Kit Harington spiega perché non guarderà mai House of the Dragon

House of the Dragon è senza dubbio una delle serie televisive più popolari del momento, con la seconda stagione che si è conclusa con un finale pieno di drammi e la terza stagione già annunciata. Ma una persona che non si è sintonizzata con il successo dello show è proprio la star de Il trono di spade Kit Harington.

Il Trono di Spade, Kit Harington: "Lo sviluppo dello spinoff su Jon Snow è stato interrotto"

Le parole dell'attore

"Non riesco a guardarlo, credo di averci passato troppo tempo", ha dichiarato Harington in un'intervista all'Associated Press in occasione della prima della stagione 3 di Industry. Ma nonostante non sia uno spettatore, la star augura comunque ogni bene al cast e alla troupe, aggiungendo: "Ho sentito che è meraviglioso e sta andando molto bene, ma non credo che guarderò mai quella serie".

Il trono di spade: Kit Harington in una scena della quarta stagione

La serie prequel de Il trono di spade si svolge quasi 200 anni prima degli eventi dello show principale, quando i fratelli Targaryen si contendevano il Trono di Spade, causando una guerra civile nota come la Danza dei Draghi. Ma nonostante i chiari collegamenti, la star di GOT continua a non sintonizzarsi. Harington ha interpretato il figlio bastardo segreto dei Targaryen Jon Snow in Game of Thrones e ne è diventato il personaggio principale, unendo poi le forze con Daenerys Targaryen per sconfiggere il Re di Ghiaccio e salvare i Sette Regni da un inverno senza fine.

Ma Harington è rimasto con la serie per tutte le otto stagioni che si sono susseguite nell'arco di 8 anni, il che rende comprensibile il suo desiderio di non tornare a Westeros. "Non credo che guarderò di nuovo Game of Thrones per molti anni, ci sono voluti alcuni anni per mettermelo alle spalle e superarlo", ha detto Harington.

House of the Dragon 2

Lo spin-off si è collegato direttamente a GOT nell'ottavo episodio della seconda stagione, in cui Daemon ha avuto una visione che ricorda quella de La canzone del ghiaccio e del fuoco, tra cui Daenerys che risorge dalle ceneri con tre cuccioli di drago. Tuttavia, la Madre dei Draghi è stata interpretata da un'altra attrice e non dalla star Emilia Clarke.

Per quanto riguarda Harington, la sua apparizione nella terza stagione del dramma finanziario londinese Industry segna il primo ritorno della star in televisione a pieno titolo dopo GOT. "Penso che fosse il momento giusto", ha aggiunto la star.