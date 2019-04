Il Trono di Spade: Kit Harington compie il Cammino della Vergogna nel promo del SNL

Kit Harington, nel video promozionale della nuova puntata del Saturday Night Live, è costretto da Leslie Jones a compiere il Cammino della Vergogna. L'attrice è da sempre una grande fan della serie Il Trono di Spade, dando vita a epici commenti via social media e tramite video, e il filmato sfrutta questa sua passione permettendole di ricreare alcune delle sequenze più famose dello show.

Leslie ricorda a suo modo la scoperta dell'origine del nome Hodor, oltre a mostrare la caduta della Barriera a causa dell'utilizzo di Viserion da parte del Re della Notte, e, trasformatasi in Daenerys, reagisce in modo esilarante alle risposte di Kit Harington che non apprezza i "costumi" che deve indossare.

Il Trono di Spade, Kit Harington: "Sono entrato in terapia dopo la morte di Jon Snow"

L'interprete di Jon Snow appare quindi in un'aspettata versione al maschile di Cersei, mentre la star di SNL diventa Septa Unella!

Ecco il promo della puntata che andrà in onda sabato sera sugli schermi americani, un giorno prima del ritorno dell'adattamento dei romanzi di George R.R. Martin in tutto il mondo!