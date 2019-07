Il trono di spade: Jerome Flynn in lite con Lena Headey? Ecco la verità

La star de Il trono di spade Jerome Flynn ha smentito i rumor circolati su una ipotetica lite con Lena Headey.

Il trono di spade: Lena Headey in una scena del penultimo episodio della serie

Sul set de Il trono di spade sono nati e amori e amicizie resi spesso pubblici. Due persone che però non hanno mai interagito, pur avendo trascorso un sacco di tempo insieme ad Approdo del re, sono Cersei Lannister e Bronn of the Blackwater. Molti fan sono convinti che la ragione di questa distanza stia nel cattivo sangue che correrebbe tra gli attori Jerome Flynn e Lena Headey.

Flynn e la Headey si conoscono dal 1993 e nel 2002, sul set de Il trono di spade, hanno vissuto una turbolenta relazione finita male. Nel 2004 un insider della produzione avrebbe rivelato al Daily Telegraph l'atmosfera gelida sul set: "Jerome e Lena non si parlano più e non stanno mai nella stessa stanza insieme".

Per tagliare la testa al toro un fan ha chiesto conferma diretta a Jerome Flynn nel corso dell'evento di Nashville Con of Thrones tenutosi nel weekend. Ecco la risposta dell'attore:

"Eravamo nella stessa scena insieme. L'ultima volta che ho visto Lena abbiamo parlato perciò non credete a ciò che leggete. Lena è una meravigliosa persona e una meravigliosa attrice. A volte i media possono essere davvero disperati per trovare qualcosa da scrivere."