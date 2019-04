Il Trono di Spade, Jason Momoa manda in ospedale lo showrunner!

Jason Momoa, il Khal Drogo de Il Trono di Spade, ha fatto finire in ospedale lo showrunner David Benioff dopo una... gara di schiaffi!

L'attore ha spezzato molti cuori la scorsa settimana quando si è rasato la barba in un video diventato virale, ma qualche anno fa stava anche per spezzare diverse ossa, letteralmente. L'interprete di Khal Drogo, infatti, stava per far molto male allo showrunner David Benioff durante un gioco, che ha dichiarato a ET:

"Jason è sempre stato uno dei nostri preferiti sul set de Il trono di spade, è davvero forte. E non c'è nessun trucco, è davvero enorme e forte nella vita di tutti i giorni. Una volta ci guardiamo e Jason sta raccontando di una sua vittoria a una gara di schiaffi. Allora gli dico 'Ti batto io'. Ho pensato 'Se batto il Khal, io sono il nuovo Khal'. Ma ho guardato i suoi occhi, non c'era alcuna pietà. Io però non mi sarei mai ritirato, perché avevo il mio orgoglio. Il mio stupido orgoglio."

Il giorno dopo questa festa, Benioff ha iniziato a comprendere il suo errore, visto che le sue mani erano diventati enormi, il doppio della misura normale. Anche la moglie Amanda Peet, quando l'ha visto, ha commentato: "Jason Momoa ti ha devastato le mani", subito prima di portarlo in ospedale per effettuare qualche risonanza magnetica. Ma lo showrunner ha imparato una cosa fondamentale da questa esperienza: "Mai sfidare il Khal"_.