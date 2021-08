Il Trono di Spade: Jason Momoa ed Emilia Clarke, che reunion: "Luna della mia vita" (FOTO)

Nel corso del weekend, i due membri del cast de Il Trono di Spade Jason Momoa ed Emilia Clarke hanno dato vita a una mini reunion della serie in occasione del compleanno di David Benioff. Entrambi gli attori hanno informato il pubblico attraverso i loro profili Instagram privati.

A quanto pare, si è trattata di una serata piena di scintille. Com'è possibile vedere dalle due fotografie, Jason Momoa non ha risparmiato il suo affetto per Emilia Clarke. La foto postata attraverso il profilo dell'attrice de Il trono di spade mostra lei tra le braccia di lui; quella condivisa attraverso il profilo dell'attore mostra la Clarke seduta sulle sue gambe.

Emilia Clarke ha scritto: "Quando il tuo sole e le tue stelle girovagano attorno alla tua città, ti assicuri che lui sia ancora in grado di prendere in braccio un esemplare di Khaleesi". L'attrice ha utilizzato anche gli hashtag #drinkingwithdrogoimamazedwesurvived, #theboysarebackintown e #likeheneverleft. Jason Momoa, invece, ha scritto: "Luna della mia vita. Sei meravigliosa, ti vorrò bene per sempre".

Le dichiarazioni d'amore non sono finite mica qui! Momoa, infatti, ha commentato la foto di Emilia Clarke in questo modo: "Ti amerò per sempre, luna della mia vita" e ha utilizzato anche svariate emoji a forma di cuore. Emilia Clarke e Jason Momoa hanno interpretato la coppia costituita da Danereys Targaryen e Khal Drogo ne Il Trono di Spade e, sebbene l'attore sia comparso soltanto nella prima stagione, i due sono rimasti molto amici e hanno portato avanti il loro rapporto affettivo.

Al momento, Jason Momoa è impegnato con le riprese di Aquaman and the Last Kingdom, mentre Emilia Clarke si sta preparando per la nuova serie Secret Invasion, che sarà distribuita su Disney+. Il nome dei Targaryen tornerà in vita in House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade che sarà distribuita su HBO Max nel 2022. Ambientati millenni prima dello show principale, House of the Dragon è tratto da Fire e Blood, romanzo scritto da George R.R. Martin nel 2018.