Il tempo che ci vuole: clip esclusiva del film di Francesca Comencini

La critica veneziana ha accolto con entusiasmo e un pizzico di commozione Il tempo che ci vuole, pellicola autobiografica di Francesca Comencini incentrata sul suo rapporto con padre Luigi, che l'ha salvata dagli anni difficili della droga. In attesa dell'arrivo al cinema, previsto per il 26 settembre con 01 Distribution, Movieplayer.it offre una clip esclusiva per saggiare l'atmosfera intima della pellicola.

Come anticipa la clip, il film si concentra sul rapporto tra un padre e una figlia, ma è anche un inno al cinema visto che il padre in questione è Luigi Comencini, grande regista italiano autore di un indimenticabile Pinocchio. Durante la lavorazione dell'adattamento di Collodi, la piccola protagonista tocca con meraviglia e stupore il mondo del set, ma in seguito si trasforma in un'adolescente confusa e depressa alla ricerca di se stessa che, negli anni '70 della liberazione, cade vittima della droga. A interpretare questa è versione è un'intensa Romana Maggiora Vergano, reduce dal successo di C'è ancora domani, in cui interpretava la figlia di Paola Cortellesi, mentre Luigi Comencini ha il volto di Fabrizio Gifuni.

La magia del cinema e dell'amore paterno

Per scoprire i segreti del film di Francesca Comencini potete leggere la nostra recensione de Il tempo che ci vuole.

Interpretato da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, il film è una produzione Kavac Film con Rai Cinema, Les Films du Worso, IBC Movie e One Art, prodotto da Simone Gattoni, Marco Bellocchio, Beppe Caschetto, Bruno Benetti, con il sostegno del Mic e con il contributo della Lazio Film Commission.