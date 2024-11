Il Sony BRAVIA TV 4K HDR X80L è in offerta: alta tecnologia e design elegante

Il Sony Smart TV 4K HDR X80L è disponibile in offerta su Amazon grazie alle promozioni del Black Friday, un'occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo all'avanguardia per l'intrattenimento domestico. Al momento della scrittura, il prodotto è scontato rispetto al suo prezzo originale, offrendo un rapporto qualità-prezzo ancora più interessante. È possibile acquistarlo direttamente dal link fornito qui sotto oppure cliccando su questo indirizzo.

Dettagli tecnici del Sony X80L

Il Sony X80L è equipaggiato con il processore 4K HDR X1, che restituisce immagini nitide e vivaci grazie alla tecnologia Triluminos Pro, per una gamma cromatica estesa e dettagli sorprendenti. L'X-Balanced Speaker garantisce un audio potente e bassi profondi, mentre la compatibilità con Dolby Atmos crea un'esperienza sonora immersiva.

Questo Smart TV è inoltre ottimizzato per il gaming con funzionalità come Auto Low Latency Mode e Auto HDR Tone Mapping, che rendono il gameplay fluido e coinvolgente. Completano il pacchetto il supporto regolabile in due posizioni, perfetto per qualsiasi ambiente, e la compatibilità con Google TV e BRAVIA CORE, che consente lo streaming illimitato di contenuti in 4K HDR.

Approfitta di questa offerta esclusiva per portare a casa un televisore che unisce tecnologia avanzata, design moderno e funzionalità intelligenti!