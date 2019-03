Il silenzio dell'acqua: la terza puntata stasera su Canale5

Marica Lancellotti

Il silenzio dell'acqua torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la sua terza puntata, nonché la penultima per questa stagione (a Cologno Monzese non circolano ancora voci di rinnovo). La seconda puntata della scorsa settimana aveva mantenuto pressochè stabili le cifre dell'esordio, in fatto di ascolti, con quasi 3,2 milioni di spettatori e il 14.1% di share.

La trama della terza puntata ci riporterà nel bel mezzo della scoperta della relazione tra Anna (Valentina D'Agostino) e Franco (Mario Sgueglia), cosa che comincia a far sospettare di lui: perchè inizialmente aveva negato? La sua situazione peggiora quando viene fuori che proprio Franco potrebbe essere stato una delle ultime persone a incontrare Laura (Caterina Biasiol) nel giorno della sua scomparsa. Matteo (Riccardo Maria Manera) vuole scoprire il perchè degli incontri sempre più frequenti tra Grazia (Sabrina Martina) e Don Carlo (Fausto Sciarappa). Nico (Giordano De Plano), intanto, aiuta Luisa (Ambra Angiolini) e il vicequestore Andrea (Giorgio Pasotti) a ricostruire i movimenti di Franco, ora che è stato portato alla luce il movente che potrebbe averlo spinto a uccidere Laura. Franco, ferito da Andrea, confida ad Anna di non essere stato lui a uccidere Laura ma non tutti sono pronti a credergli. In paese arriva Paolo (Diego Ribon), superiore di Laura nonché suo ex fidanzato: decide di estromettere Andrea dalle indagini per poter liberamente indagare sul figlio Matteo, convinto che quelle scarpe ritrovate sporche di sangue possano nascondere una pista importante per lo scioglimento delle indagini.

La nuova serie tv noir di Mediaset (trovate qui la nostra recensione de Il silenzio dell'acqua) è il remake della britannica Broadchurch - che potete guardare su Netflix . A prendere il posto del premio Oscar Olivia Colman e di David Tennant sono, per un totale di quattro appuntamenti, Ambra Agiolini e Giorgio Pasotti (che per il suo ruolo ha dichiarato di essersi espressamente ispirato a True Detective).