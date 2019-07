Il Signore degli Anelli: Orlando Bloom nella serie TV? La risposta di Legolas

Orlando Bloom tornerà a vestire i panni di Legolas nella nuova serie tv ispirata alla celebre saga de Il Signore degli Anelli? L'attore ha detto di no e ha raccontato un aneddoto divertente dei tempi in cui girò la trilogia di Peter Jackson.

L'attore lo ha dichiarato nel press tour del Television Critics Association, durante il quale gli è stato chiesto se ci fosse stata qualche possibilità di rivederlo nei panni del famoso personaggio: "Sapete, è una cosa divertente, perché ricordo che mentre giravo la trilogia, circa vent'anni fa, Peter Jackson disse che sarebbe stato divertente pensare al fatto che qualcuno avrebbe girato un remake de il Signore degli Anelli. Io gli risposi che non sarebbe mai accaduto". Orlando Bloom poi ha continuato escludendo categoricamente un suo ritorno nella parte in questione: "Penso di aver fatto tutto quello che potevo. MI piace l'idea di pensarmi come una persona senza età, ma non credo di poter andare bene per quella parte. Probabilmente è il caso che il personaggio venga assegnato ad un ragazzo di 19 anni".

Orlando Bloom dunque, dopo aver partecipato alla trilogia de Il Signore degli anelli e nel prequel Lo Hobbit, cederà il ruolo ad un altro interprete più giovane. Una scelta rispettabile, che dimostra il carattere di un attore consapevole del fatto che esista "un tempo per tutto".

I fan di Orlando Bloom potranno comunque consolarsi vedendolo nei panni dell'ispettore Rycroft Philostrate in Carnival Row, serie fantasy ambientata in epoca vittoriana, in cui creature mitologiche vivono a fianco degli esseri umani con diverse difficoltà date dalle regole imposte da quest'ultimi. Olre a Orlando Bloom, il cast vede la partecipazione anche di Cara Delevingne, David Gyasi e Tamzin Merchant. La serie diretta da Jon Amiel è composta da 8 episodi e verrà distribuita in lingua originale su Amazon Prime Video a partire dal 30 agosto, mentre per il doppiaggio italiano bisognerà attendere fino il 22 novembre.