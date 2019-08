Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, su Netflix in streaming da oggi!

Arrivati a metà agosto, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un film super apprezzato: ad arrivare in streaming oggi è Il signore degli anelli: le due torri di Peter Jackson!

La Compagnia dell'Anello è divisa, e ogni speranza è riposta ora in Frodo e Sam, che stanno tentando di attraversare non visti i confini di Mordor, tallonati dall'infido Gollum: Aragorn, Gimli e Legolas sono invece sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman e in grave pericolo di vita. Attraverso alterne vicende, raggiungeranno la terra di Rohan e aiuteranno il Re Theoden nella sua guerra contro il traditore Saruman.

Ormai quasi venti anni fa fummo catapultati in un super luogo. Perché la Terra di Mezzo è un mondo altro dal potere ammaliante, una realtà affascinante che ha rapito i sogni e i desideri di molti. Peter Jackson ha reso la Nuova Zelanda un set naturale perfetto per la sua messa in scena: le vaste lande brulle e gli spazi sconfinati ancora dominati dalla natura, avvalorati dalle note evocative e poetiche di Howard Shore hanno per forza di cose avvicinato milioni di visitatori e curiosi alla scoperta della nazione immersa nell'Oceano Pacifico. Se quasi tutto il set della prima trilogia è stato rimosso, parte di quello de Lo Hobbit è stato conservato, lasciando intatta una porzione di Contea con locali e negozi a tema.

Ian McKellen in una scena de Il signore degli anelli - Le due torri

L'indotto turistico è stato enorme, ma l'economia neozelandese ha gioito anche grazie alla manodopera coinvolta dallo stesso Jackson (orafi, armaioli, artigiani) e alla riscoperta di questa terra suggestiva da parte del cinema che è venuto dopo. Tante, infatti, sono state le produzioni che hanno investito nel Paese oceanico con riprese e post-produzionei (da L'ultimo samurai a District 9, per arrivare ai futuri capitoli di Avatar). Ma nessuno ha forgiato l'identità nazionale più del lungo cammino di Frodo, Sam e compagni.

Il signore degli anelli: le due torri è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.