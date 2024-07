Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, una nuova immagine dell'eroina anticipa le scene d'azione

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, il film animato ispirato alla saga scritta da J.R.R. Tokien, arriverà nei cinema americani a dicembre e online è stata condivisa una nuova immagine dell'eroina.

Il progetto è ambientato centinaia di anni prima della missione compiuta da Frodo nel tentativo di distruggere l'Unico Anello.

L'eroina del film

Al centro della trama del lungometraggio diretto da Kenji Kamiyama ci sarà Hèra, che nella versione originale avrà la voce di Gaia Wise, che insieme al padre Helm Hammerhand (Brian Cox), si ritrovano coinvolti in un'epica guerra contro i Dunlending.

L'immagine condivisa online mostra quindi la giovane mentre cavalca, pronta a entrare in azione, e lo stile scelto per realizzare i paesaggi e gli altri dettagli del mondo tratto dai romanzi che raccontano la storia della Terra di Mezzo e dei suoi abitanti.

Hèra in azione

La produttrice del film, Philippa Boyens, aveva recentemente parlato del personaggio femminile al centro degli eventi dichiarando: "Nelle appendici da cui è tratta la storia, ci sono questi personaggi maschili tratteggiati in modo piuttosto interessante, e poi c'è questo giovane personaggio femminile senza nome - e questo era interessante per me. Sappiamo che Helm ha una figlia e sappiamo che lei ha avuto un ruolo centrale nel conflitto che si è verificato. Io e la sceneggiatrice Phoebe Gittins eravamo attratte da lei. Potevamo sentire il peso di essere quella figlia senza nome, che ha immediatamente suscitato il nostro interesse: chi era? Come viveva?".

Il nemico al centro del film

Nel film La Guerra dei Rohirrim apparirà anche il Signore di Dunland, ruolo affidato a Luke Pasqualino. L'interprete del malvagio Wulf lo ha definito come uno dei suoi villain preferiti tra quelli che ha interpretato, essendo rimasto colpito da alcune delle scelte che compie.