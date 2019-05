Il signore degli anelli: un superfan ha attraversato la Nuova Zelanda vestito da Gandalf!

Un superfan de Il signore degli anelli ha attraversato la Nuova Zelanda vestito da Gandalf. L'eroe in questione è il 21enne Akhil Suhas, il quale ha viaggiato in lungo e in largo nel paese con indosso il costume di Gandalf per mostrare le bellezze del luogo.

Akhil Suhas ha dichiarato a Traveller: "Stavo guardando Il signore degli anelli per la quinta volta e ho pensato che la Nuova Zelanda è famosa per due cose, i suoi paesaggi e le trilogie de Il signore degli anelli e The Hobbit, perché non combinare questi due aspetti inserendo Gandalf nei paesaggi? Quando mi sono messo in viaggio ho realizzato che stavo viaggiando da solo, chi si sarebbe vestito da Gandalf visto che io volevo scattare le foto? Ho provato con il cavalletto e l'autoscatto, ma non ha funzionato perché il cappello da mago richiedeva aggiustamenti che portano via tempo."

Alla fine Akhil Suhas ha trovato dei turisti lungo il cammino che lo hanno aiutato negli scatti vestendosi da Gandalf.

Il viaggio di Akhil Suhas è durato 15.000 km, dalle incredibile spiagge ai monti della Nuova Zelanda, attraverso paesaggi incontaminati magici come la saga a cui è stato ispirato. Saga che a breve farà ritorno sul piccolo schermo grazie ad Amazon. E' in arrivo sulla piattaforma streaming una colossale serie tv del costo record di 250 che si ispirerà alla saga letteraria di Tolkien.

Secondo il giornale scozzese Daily Record, Lord of the Rings verrà girato in Scozia a partire da agosto. Per il quotidiano, location della serie sarà l'area di Leith, nei pressi di Edimburgo, dove si trova uno spazioso studio usato anche per alcune sequel dei film sugli Avengers. Le riprese prenderanno il via ad agosto.

