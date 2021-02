Il Signore degli Anelli: Elijah Wood celebra la saga nel nuovo spot del SuperBowl 2021

Il Signore Degli Anelli è una delle saghe fantasy più amate nel mondo del cinema. Elijah Wood, che ne è stato protagonista nei panni dello hobbit Frodo, ha partecipato a un divertente spot di AT&T che andrà in onda durante il SuperBowl, ricordando proprio i film di Peter Jackson.

Lo spot che AT&T Fiber, grande colosso delle telecomunicazioni, ha riservato per il SuperBowl vede Elijah Wood apparire improvvisamente in una videochiamata con alcuni super fan de Il Signore degli Anelli. Nel divertente video, purtroppo uno dei fan più accaniti pronto a fare domande importanti al suo idolo Frodo perde la connessione, perdendo così l'occasione più bella della sua vita.

Per chi non lo sapesse, AT&T è la società madre della Warner Bros, che ha acquisito Time Warner Inc. nell'anno 2018 e trasformando il tutto in Warner Media. Attualmente, AT&T possiede il catalogo dei film della WB, che include film di filiali come New Line Cinema che include la trilogia del film Il Signore degli Anelli. Solo pochi giorni fa, tra l'altro, prima dell'uscita di questo spot con Elijah Wood per il Super Bowl, è stato annunciato che l'intera trilogia del Signore degli Anelli è stata ottimizzata e sarà rilasciata per la prima volta in formato IMAX dal 5 febbraio in poi, ovviamente negli Stati Uniti.

Il Super Bowl LV si svolgerà questa domenica 7 febbraio, in onda sulla CBS. Ci si aspettano molte pubblicità e spot, ma forse non così tanti trailer di film come gli altri anni, visto il periodo particolare che stiamo affrontando, ma sicuramente qualcosa ci stupirà.