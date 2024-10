Il signore degli anelli, Elijah Wood: "Il nuovo film non è un acchiappasoldi"

Elijah Wood, conosciuto a livello internazionale per aver interpretato il ruolo dell'hobbit Frodo nella trilogia de Il signore degli anelli, ha destinato parole al miele per il prossimo film del franchise The Hunt for Gollum.

"Sono entusiasta" ha esclamato Wood in un'intervista per Inverse, nel film che vedrà il ritorno di Andy Serkis nel ruolo di Gollum e da regista del film "Sono ovviamente un fan del team creativo. Sono coinvolto perché è lo stesso team creativo dietro Il signore degli anelli".

Nuovo entusiasmo

Il prossimo film, atteso nelle sale nel 2026, è prodotto da Peter Jackson, regista delle due trilogie originali de Il signore degli anelli e Lo Hobbit. Alla produzione tornano due precedenti collaboratori di Jackson come Fran Walsh e Philippa Boyens.

Gollum in una scena de Le due torri

Elijah Wood è contento soprattutto della presenza di Andy Serkis:"Non c'è persona migliore. Si tratta di rivisitare quel personaggio [Gollum] dando ad Andy un film da dirigere. Non c'è persona migliore per guidare quel particolare film di colui che ha davvero creato quel personaggio in tutto e per tutto. Sembra proprio come rimettere insieme la band in modo davvero fantastico e per un progetto unico. Non è un film acchiappasoldi".

Inoltre, l'attore ha grande fiducia in Peter Jackson ed è entusiasta di vedere cosa riserverà il futuro per quanto riguarda i lungometraggi:"Penso che l'idea di avere più film in quell'universo sia emozionante solo se è guidata da Pete, Fran, Philippa e il resto del loro team creativo in Nuova Zelanda". Wood ritiene inoltre che la serie Gli anelli del potere, girata nel Regno Unito, sia una cosa a sé.

Philippa Boyens ha fatto sapere che The Hunt for Gollum non sarà diviso in due parti ma è in cantiere anche un film separato dall'universo de Il signore degli anelli:"Posso dirvi con certezza che non si tratta di due film! C'è stato un genuino malinteso, perché abbiamo iniziato a lavorare, concettualmente, su due diversi live action".