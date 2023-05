Il signore degli anelli diretto da Wes Anderson? Ecco come sarebbe secondo l'intelligenza artificiale (VIDEO)

L'Intelligenza Artificiale continua a fare notizia in tutto il mondo, dai numerosi deepfake di decine di celebrità, a ChatGPT fino a Elon Musk che avverte il mondo sui pericoli di questa nuova tecnologia prodigiosa; tuttavia, in quest'occasione, l'IA è stata impiegata dai fan per realizzare una nuova versione de Il Signore degli Anelli diretta da Wes Anderson, il celebre regista che da anni si contraddistingue per la sua eccentricità e per la sua personale cifra stilistica.

Dopo l'annuncio dell'uscita di ChatGPT, il numero di utenti che hanno utilizzato la piattaforma ha raggiunto i 100 milioni in pochi mesi. Alcuni ricercatori sono perfino arrivati ad affermare che ormai è quasi impossibile distinguere un testo scritto dall'uomo da un testo prodotto dall'intelligenza artificiale.

Moonrise Kingdom: il regista Wes Anderson sul set del film

Il profilo chiamato Curious Refuge, confermando apparentemente la tesi dei ricercatori, ha condiviso un video de Il signore degli anelli come non l'avete mai visto prima, ovvero reimmaginato dall'IA attraverso l'obiettivo del cineasta hollywoodiano: "E se Wes Anderson dirigesse Il Signore degli Anelli?"

Ricordiamo che l'adattamento cinematografico de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien è stata una trilogia colossal fantasy co-prodotta, co-scritta e diretta dal regista neozelandese Peter Jackson. La serie è formata da Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001), Il Signore degli Anelli - Le due torri (2002) e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003).