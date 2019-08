Il Sesto Senso, Donnie Wahlberg e la sua scena di nudo: "Persi 20 chili"

Il Sesto Senso è stato uno dei primi film di Donnie Wahlberg, che interpretava il ruolo di Vincent Gray, uno dei pazienti di Malcolm Crowe e fu lui stesso ad avere l'idea di girare la sua scena chiave nudo.

Donnie Wahlberg si dedicò anima e corpo alla preparazione per questo ruolo, arrivando a perdere quasi 20 chili in appena cinque settimane per rendere credibile la sofferenza del personaggio. Quando propose a M. Night Shyamalan di girare senza vestiti la scena de Il sesto senso in cui irrompe in casa del Dr. Crowe, interpretato da Bruce Willis, il regista accettò, e quindi Wahlberg si trasferì a New York per cominciare la sua preparazione. "Mangiavo soltanto verdure, masticavo chewing-gum e facevo lunghe camminate. Ogni tanto digiunavo per due giorni di seguito. Arrivato a Philadelphia, dormii persino una notte all'addiaccio nel parco." ha dichiarato l'attore. Quando arrivò finalmente il momento di vestire i panni di Vincent Gray sorse però un problema: dal momento che il film si limitava ad essere vietato ai minori di 13 anni, la produzione non era d'accordo a far comparire Wahlberg completamente nudo.

Haley Joel Osment riflesso nella maniglia di una porta in una sequenza de Il sesto senso

"Mi mostrarono dei vestiti e allora li ho letteralmente implorati: Possiamo fare un compromesso e farmi indossare soltanto le mutande?" ha rivelato Wahlberg, avvilito all'idea che tutti i suoi sforzi andassero sprecati. La produzione alla fine accettò il compromesso. Wahlberg ha inoltre menzionato durante un'intervista che quando arrivò sul set, Bruce Willis tenne un discorso alla troupe per lodare l'impegno e i sacrifici che Wahlberg aveva fatto per il suo ruolo ne Il Sesto Senso. Wahlberg fu molto toccato da queste parole. Da allora Wahlberg ha partecipato ai quattro film di Saw e alla serie CBS Blue Bloods, ma il Sesto Senso dimostrò quanta dedizione Wahlberg poteva metterci ad entrare in una parte. In questi giorni Il Sesto Senso celebra 20 anni dalla sua uscita al cinema al cinema e l'ultimo film di Night Shaymalan, Glass, uscito al cinema all'inizio dell'anno è ora disponibile in DVD.