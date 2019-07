Il Serialista: si parla di Afterlife con Matteo Maffucci degli Zero Assoluto (VIDEO)

Nel nuovo episodio de Il Serialista con Renzo Di Falco si parlerà di The Widow e di Afterlife grazie al leader degli Zero Assoluto: ecco il video.

Nella nuova puntata de Il Serialista l'ospite d'onore di Renzo Di Falco è Matteo Maffucci, volto degli Zero Assoluto, che ci presenterà Afterlife. Spazio anche al manuale per malati seriali di Movieplayer, 100 serie tv in pillole!

In apertura di episodio Renzo parla di The Widow: Da quando, tre anni prima, il suo amato marito, Will (Matthew Le Nevez), è morto in un incidente aereo nella Repubblica Democratica del Congo (DRC), Georgia Wells (Kate Beckinsale) ha vissuto rinchiusa nella sua casa di campagna in Galles, lontana dalla società e dai comfort del ventunesimo secolo. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando intravede Will sullo sfondo di un servizio televisivo girato in Congo.

The Widow: Kate Beckinsale in una scena

Sconvolta, ma completamente certa che Will sia ancora vivo, Georgia ritorna, per la prima volta dal tragico avvenimento, nella capitale Kinshasa. Una volta lì, si riunisce con Judith Gray (Alex Kingston), l'enigmatico business partner di Will, e con Emmanuel Kazadi (Jacky Ido), un giornalista congolese, conosciuto tre anni prima, all'epoca della tragedia aerea in cui l'uomo perse la moglie.

Il superospite Matteo Maffucci, cantante degli Zero Assoluto, presenta invece una delle serie dell'anno di Netflix, After Life di Ricky Gervais.

Nella nuova puntata, Renzo parla anche di 100 serie TV in pillole, il volume per malati seriali, scritto a sei mani dai nostri Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo. Il manuale comprende le migliori 100 serie televisive degli ultimi trent'anni, dai classici ai successi più recenti, tra le quali troverete 24, Breaking Bad, Black Mirror, E.R., Gomorra, I Simpson, I Soprano, Lost, Mad Men, Twin Peaks, Una mamma per amica e X-Files, e tante altre tra le quali, chissà, potrebbe nascondersi il vostro prossimo colpo di fulmine seriale! Ma attenzione: non sono soltanto le cento migliori serie che si siano viste sullo schermo, quelle che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo, ma sono anche quelle capaci di provocare maggior dipendenza.

Ecco il nuovo episodio, ricordiamo che la realizzazione del video è a cura di Ownidea Studio.

Renzo Di Falco inizia a lavorare come speaker per Radio Luna nel 1999, per poi vincere nel 2004 la prima edizione di Speaker Factory che lo proietta a Dimensione Suono Roma, per passare infine nel 2011 a RDS, dove è in diretta dal venerdì alla domenica nella fascia serale. Di Falco è inoltre doppiatore, presentatore e opinionista. Rientra tra i tutor del reality tv RDS Academy in onda su Sky e Real Time.