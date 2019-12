Il Segreto anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2019: Antolina continua nel suo folle piano contro Elsa

Il Segreto torna per una nuova settimana, dal 9 al 15 dicembre 2019 e le anticipazioni fanno temere il peggio per Elsa, visti gli scellerati propositi di Antolina, ma qualcuno potrebbe fermarla.

Anticipazioni lunedì 9 dicembre 2019:

Carmelo non ha le prove del coinvolgimento di Donna Francisca nell'incidente che ha portato alla morte di Adela ma è convinto della sua colpevolezza, per questo ha organizzato meticolosamente l'imboscata ai danni della Montenegro. Quello che non aveva previsto, però, era la fedeltà di Mauricio, che per difendere la sua signora è stato colpito al suo posto dalla pallottola a lei destinata. Questo atto di violenza, insieme all'attentato al matrimonio di Fernando e all'incidente che ha portato alla morte di Adela, hanno gettato la comunità nel panico: Maria, che è stata spinta da Raimundo a recarsi a La Habana per evitare pericoli, ha deciso di mandare i suoi figli in un collegio per tenerli al sicuro. Raimundo intanto chiede proprio a Mauricio chi abbia teso l'agguato, ma lui non risponde.

Anticipazioni martedì 10 dicembre 2019:

Raimundo sospetta che il colpevole potrebbe essere Fernando: si incontra con Irene in gran segreto perchè le ha chiesto aiuto per smascherarlo.

Anticipazioni mercoledì 11 dicembre 2019:

Antolina è folle di invidia per la festa che amici e conoscenti hanno organizzato per Elsa, così, al solo scopo di farla soffrire, decide di rivelarle che Adela è morta.

Anticipazioni giovedì 12 dicembre 2019:

Maria vede partire i suoi figli per il collegio, li saluta a malincuore, nonostante sappia che è per la loro salvezza. Nel frattempo la guerra tra Carmelo, Francisca e Severo rischia di farsi sempre più aspra e Raimundo e Irene hanno poco tempo.

Anticipazioni venerdì 13 dicembre 2019:

Chi può trarre giovamento dal mettere gli uni contro gli altri Francisca, Severo e Carmelo? Raimundo e Irene continuano a ragionarci ma il cerchio sembra stringerci sempre più intorno a Fernando.

Anticipazioni domenica 15 dicembre 2019:

I figli di Maria partono alla fine per il collegio, con grande sofferenza di Raimundo, che non è riuscito a salutarli. Donna Francisca, invece, si dichiara ancora offesa per il fatto che Maria abbia lasciato la villa.

L'appuntamento con le nuove puntate de Il segreto è per oggi, lunedì 9 dicembre, fino a domenica 15 dicembre, sempre intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.