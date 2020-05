Il Segreto anticipazioni 6 maggio 2020: Rosa accetta l'invito di Adolfo, disobbedendo a Marta

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 6 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni ci portano nel bel mezzo di un appuntamento tra Adolfo e Rosa.

Ramon comunica a don Ignacio che non può rivelargli l'esito dell'ispezione prima di averlo comunicato ai membri del consiglio familiare. Adolfo conoscendo la passione di Rosa per la letteratura la invita ad una rappresentazione teatrale a La Puebla. Marta sconsiglia la sorella di tradire a tal punto la fiducia di loro padre, ma Rosa è decisa ad accettare l'invito. Onesimo vorrebbe riprendere le sue vecchie abitudini, ma Dolores mette bene in chiaro che deve trovarsi un lavoro e mantenersi. Lo stato in cui versa Carolina comincia ad insospettire sia Rosa che Marta. Don Ignacio temendo un nuovo sciopero dei minatori inizia a creare scorte di materia prima.

Il segreto tornerà mercoledì 6 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.