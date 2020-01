Il segreto anticipazioni 31 gennaio 2020: colpo di scena tra Lola e Prudencio

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5, una decisione inattesa di Lola potrebbe sconvolgere la sua relazione con Prudencio: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni puntano tutta l'attenzione sulla relazione tra Lola e Prudencio, sempre più in bilico.

Proprio ora che può finalmente permettersi di non dover più mentire, proprio ora che lui sembra disposto a comprenderla e a perdonarle ogni cosa, Lola sembra sul punto di voler chiudere la sua storia con Prudencio. Maria, intanto, è ancora molto scossa da quello strano comportamento dell'infermiera Vilches, ma decide di tacere con Fernando. Paco intanto è alla prese con una caccia: quella a un ladro di farina.

Il segreto tornerà domani, 31 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 30 gennaio.