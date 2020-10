Il Segreto anticipazioni 30 ottobre 2020: Adolfo è in fin di vita

Il Segreto torna venerdì 30 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni fanno precipitare la situazione in casa Solazabal e non solo: Adolfo è in fin di vita!

Marta e Manuela rimangono scioccate dalla notizia che Rosa è incinta di Adolfo. Ad aggravate la situazione, arriva la notizia che Adolfo, in seguito a una sparatoria, ora è ricoverato in ospedale, in bilico tra la vita e la morte. Hipólito si rivolge al Capitano Huertas per tentare di scoprire cosa sia successo a Tiburcio, che non ricorda dove sia stato durante la settimana in cui è scomparso, mentre Onésimo mette alla prova la pazienza di tutto il paese con la sua scoperta del "meridiano di Puente Viejo".

Don Filiberto e Mauricio tornano a scontrarsi, nonostante Mauricio cerchi di appianare le loro divergenze. Intanto Raimundo, che è scappato dalla casa in cui era rinchiuso, cerca di salvarsi, mentre i suoi carcerieri lo inseguono con l'aiuto dei segugi.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.