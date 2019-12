Il Segreto anticipazioni 30 dicembre 2019: lo scontro con Isaac è fatale per Antolina

Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 30 dicembre 2019 su Canale 5, lo scontro con Isaac sarà fatale per Antolina: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 30 dicembre 2019 e le anticipazioni parlano di una terribile sciagura per Antolina, che non uscirà certo vincitrice dallo scontro con Isaac.

L'uomo si è infatti recato all'appuntamento ma per sentirsi dire che Antolina non ha la minima intenzione di lasciare in pace lui ed Elsa. Dalla brutta colluttazione che ne nasce, la donna non ha la meglio: cadendo accidentalmente dal burrone, Antolina muore. Matias, presente nel fatale istante, informa tutti dell'accaduto. Francisca, intanto, visti i sospetti su Esteban Fraile, che ha parecchi conti in sospeso con Carmelo, decide di recarsi direttamente a Belmonte per indagare. Il rapporto tra Maria e l'infermiera continua a peggiorare, così Dori decide di licenziarsi. Ma Fernando impone a Maria di riassumerla.

Il segreto tornerà domani, 30 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Il Segreto non andrà in onda mercoledì 1° gennaio.