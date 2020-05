Il Segreto anticipazioni 27 maggio 2020: il gesto disperato di Adolfo, folle di gelosia

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 27 maggio 2020 su Canale 5, Adolfo, in preda alla gelosia, compirà un gesto disperato: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 27 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni mostrano già tutta l'amarezza e la gelosia di Adolfo nei confronti di Marta.

Marta cercherà di spiegare a Ramon il motivo per il quale lo ha baciato, ma Ramon si mostra divertito e per niente risentito di essere stato "usato". Don Ignacio chiede a Manuela e Encarnacion di organizzare un banchetto alla villa per i dipendenti della fabbrica. Dolores informerà Encarnation della relazione che sua figlia Alicia ha con Matias. Francisca è di ottimo umore per la prospettiva di poter tornare nella sua amata Villa. Adolfo comincia a frequentare una bisca per dimenticare i suoi problemi sentimentali. Poi si presenta alla villa e chiede a Marta spiegazioni mentre, nascosta, Marta ascolta tutto.

Il segreto tornerà mercoledì 27 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.