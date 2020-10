Il Segreto anticipazioni 21 ottobre 2020: Puente Viejo rivive un incubo per la vendetta di Eulalia

Il Segreto torna mercoledì 21 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Dalle anticipazioni scopriamo che Puente Viejo si trova a rivivere l'incubo degli incendi, e ancora per vendetta, ma questa volta non c'è l'ombra di Fernando Mesia.

Puente Viejo rivive l'incubo dell'incendio: dopo Fernando Mesía un nuovo piromane attacca il paese: è Campuzano, che sta eseguendo gli ordini di Donna Eulalia.

Manuela, tornata a casa, è ancora debole e soffre perché crede che don Ignacio, impegnato più che mai, voglia evitarla. Le sorelle Solozábal, appresa la notizia che la madre di Pablo è ancora viva, reagiscono in modi diversi, ma tutte hanno il timore che la donna possa presentarsi alla Villa e aggravare una situazione già delicata. Tiburcio non dà segni di vita da ormai due giorni e, anche se non vuole ammetterlo, Dolores è molto preoccupata e teme che possa non tornare.

Tomás prende la situazione in mano e decide di andare a parlare con Matías, che dapprima è aggressivo, ma poi lo ascolta.

Il piromane torna a colpire e sembra che a farne le spese sia la piccola Camelia.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.