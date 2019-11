Il segreto anticipazioni 20 novembre 2019: Elsa non riesce a fidarsi di Antolina

Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 mercoledì 20 novembre 2019 alle 16:10, Elsa è decisa a non accettare soldi da Antolina perchè continua a non fidarsi: anticipazioni.

Il Segreto torna mercoledì 20 novembre 2019 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni riportano l'attenzione su Elsa e sul ritorno di Antolina, la donna che tanto male le ha causato ma che potrebbe essere ora la sua salvezza.

Purtroppo, nonostante i tentativi da parte di Isaac, Elsa non riesce proprio a credere alla buona fede di Antolina, l'ex ancella a causa della quale ha tanto sofferto. Issac prova a convincerla del contrario, dopo averle svelato che solo grazie alla restituzione di quei soldi potrà finalmente pagare l'intervento che le salverà la vita. Elsa, però, non ci vede chiaro e teme che dietro al ripensamento di Antolina si nasconda altro.

Maria nel frattempo si sente molto triste per le sue condizioni di salute e allo stesso tempo è arrabbiata con Francisca, che non consente a nessuno di farle visita. Si sfoga con nonno Raimundo, che non può che darle ragione.

Unica oasi di gioia sembrano essere Prudencio e Lola: quel bacio romantico non ha fatto sparire i timori dall'animo della ragazza, dovuti alla brutta esperienza precedente, ma allo stesso tempo Lola non può neppure negare a se stessa di sentirsi attratta dal ragazzo.

Il segreto tornerà domani, mercoledì 20 novembre, alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.