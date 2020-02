Il Segreto anticipazioni 2 febbraio 2020: Lola teme la vendetta di Donna Francisca

Il Segreto torna con la puntata di domenica 2 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano nella complicata relazione tra Lola e Prudencio, che ora rischia di naufragare per colpa di Donna Francisca.

Come mai Lola intende rinunciare alla sua relazione con Prudencio proprio ora che le cose sembravano mettersi per il verso giusto? Perchè teme che Donna Francisca possa tramare contro di lui per colpa della loro relazione.

La Montenegro, però, ha ben altro per la testa: è preoccupata per Maria, di saperla dipendente da Fernando, ma anche per via della caparbietà dimostrata nella terapia di riabilitazione.

Le cose a Puentte Viejo intanto non sembrano migliorare: Garcia Morales ha fatto una proposta economica a dir poco ridicola ai cittadini per convincerli a lasciare le loro proprietà prima che avvenga quello che sembra ormai inevitabile. Forse, però, la cospicua donazione di Elsa e Isaac potrebbe cambiare qualcosa...

Il segreto tornerà domani, 2 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.