Il Segreto anticipazioni 19 novembre 2019: Prudencio decide di essere sincero con Lola

Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 martedì 19 novembre 2019 alle 16:10, la situazione di Severo sembra compromessa per sempre ma per Prudencio e Lola il futuro è roseo: anticipazioni.

Il Segreto torna il 19 novembre 2019 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni parlano d'amore, almeno per Prudencio e Lola, con il ragazzo che si è finalmente deciso a confessare i propri sentimenti.

Prudencio Ortega è riuscito finalmente a scoprire come mai Lola è così tormentata: l'uomo che la ragazza avrebbe dovuto sposare ha deciso, all'improvviso, di chiedere la mano di sua sorella, la qual cosa ha gettato Lola nello sconforto. Prudencio non riesce a sopportare di vederla così, per questo decide di confessarle tutto il suo amore, con un risvolto finale del tutto inatteso.

Niente a che vedere con l'amore ha invece la situazione di Severo: Donna Francisca è decisa a dimostrare la sua colpevolezza nell'attentato che ha distrutto il matrimonio di Fernando. Carmelo cercherà di aiutare l'amico ma a questo punto sembra sempre più difficile, per Severo, riuscire a farla franca.

Elsa, intanto, ha scoperto del ritorno di Antolina in paese, la qual cosa la getta nella disperazione. Per questo Isaac, che avrebbe preferito mantenere il segreto, decide di raccontarle la verità e di darle la buona notizia: Antolina renderà possibile che sia proprio Isaac a pagare l'operazione che salverà Elsa.

Il segreto tornerà domani, martedì 19 novembre, alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.