Il Segreto anticipazioni 17 settembre 2020: Urrutia evita le domande di Carolina

Il Segreto torna giovedì 17 settembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni mettono in salvo Urrutia per un pelo, e solo per il momento, dalle domande insinuanti di Carolina.

Urrutia aiutato da Encarnacion riesce a gestire le richieste di Carolina senza tradire ulteriormente il segreto di Pablo che incautamente stava svelando, come rivela il promo dell'episodio in onda domani. Marta, dopo aver accompagnato Mauricio a visitare i più bisognosi di Puente Viejo, capisce che nella vita i valori importanti sono altri e si impegna a lavorare per migliorare le condizioni di vita dei poveri.

Adolfo comunica a Rosa che non cenerà con lei la notte della Vigilia e Rosa non la prenderà bene. Tomas, Inigo e Adolfo ceneranno insieme a La Habana. Matias chiede a Marcela di perdonarlo di tutti gli sbagli che fatto sia con lei che con Camelia. Tiburcio ha l'occasione di rivedere, forse in sogno, Meliton e insieme intonano ancora una volta i canti natalizi. Ignacio fa prova a mettersi in contatto con sua moglie in Austria. A mezzanotte tutti i paesani si ritrovano in piazza per gli auguri e per andare insieme in chiesa.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 15:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito dalla nuova puntata della soap Una vita.