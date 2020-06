Il Segreto anticipazioni 17 giugno 2020: Marcela perdonerà ancora una volta Matias?

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 17 giugno 2020 su Canale 5 alle 15:30 e le anticipazioni sembrano annunciare l'armonia ritrovata tra Matias, che le chiede perdono, e Marcela.

Rosa trova Marta e Adolfo soli in cucina e teme che sia accaduto qualcosa tra loro. Isabel, con Adolfo e Tomas, va all'aperitivo organizzato per lei alla villa e con l'occasione brinda all'unione tra Adolfo e Rosa. Dolores inizia uno sciopero della fame per protestare contro il Comune e le multe ricevute. Matias parla con Marcela dicendole di aver capito quanto per lui sia importante la famiglia e Marcela sembra disposta a perdonarlo ancora una volta. Tomas va alla locanda per pagare i pasti dei minatori e chiarisce alcune cose con Marcela. Le condizioni di salute di Pablo peggiorano e Carolina è costretta a chiedere aiuto.

Il segreto tornerà mercoledì 17 giugno 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.