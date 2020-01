Il Segreto anticipazioni 17 gennaio 2020: paura a Puente Viejo per un'inondazione

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 17 gennaio 2020 su Canale 5, tutta Puente Viejo rischia di essere distrutta da un'inondazione: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 17 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni fanno temere il peggio per Puente Viejo, che rischia di essere travolta da un'inondazione.

Il sottosegretario Juan Garcia Morales, infatti, sta per inaugurare la nuova diga ma comunica agli abitanti una terribile quanto inattesa notizia: la cittadina verrà completamente sommersa dall'acqua. Gli abitanti si disperano anche perchè molti di loro non sanno dove portare in salvo le proprie famiglie, ma, mentre Carmelo cerca di capire se ci sia una soluzione, Raimundo comincia a sospettare che dietro tutto questo ci siano precisi interessi.

Il segreto tornerà domani, 17 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 16 gennaio.