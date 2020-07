Il Segreto anticipazioni 14 luglio 2020: grave incidente per gli operai di Donna Francisca

Il Segreto torna martedì 14 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni si apprende di un grave incidente, avvenuto ancora per colpa della Montenegro.

L'intransigenza di donna Francisca causa una vera e propria tragedia: come svela il promo dell'episodio 18, gli operai che trasportano la frutta in città per conto suo hanno un tremendo incidente: il Burrone delle Anime frana e tutti restano feriti. L'unico a cavarsela è Leandro, che riesce ad aiutare gli altri a raggiungere il paese. Raimundo accoglie i feriti alla locanda e Pepa, in mancanza di un medico, presta soccorso a tutti con l'aiuto di Emilia e di Tristan, subito intervenuto sul posto appena scoperto dell'incidente. Ma, quando tutti sembrano stare meglio, Leandro si sente improvvisamente male.

Nel frattempo Angustias decide di collaborare con Felisa per riuscire a fuggire dal manicomio lasciare l'ospedale in cui è internata...

Il segreto tornerà lunedì 14 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.