Il segreto, anticipazioni 14 aprile 2020: Puente Viejo rinasce dopo il salto temporale di 4 anni

Il Segreto torna con la puntata di martedì 14 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano direttamente all'inizio della stagione 12 della soap spagnola, quando, dopo un salto temporale di 4 anni, Puente Viejo rinasce grazie a nuovi abitanti e nuove storie.

Dopo qualche anno - settembre 1930 - Puente Viejo e' stata ricostruita e nuove famiglie di imprenditori abitano le tenute ristrutturate. Nella piazza del paese sorgono nuove attività oltre alla storica locanda e all'emporio. Mauricio è Sindaco. Hipolito, rimasto vedovo, e' il tesoriere del Comune. Marcela vive ormai sola con Camelia perchè Matias da anni non vive più a Puente Viejo. Don Ignacio Solozabal e le sue 3 figlie adolescenti - Marta, Rosa, Carolina - abitano alla Villa. Urrutia e' il braccio destro di Don Ignacio. Encarnation è la moglie di Urrutia. Alicia è loro figlia. Paolo è un giovane del quale Carolina sembra innamorata. La Habana è abitata dalla marchesa Isabel - nuova proprietaria della Habana.

Pepe el Seco capo del gruppo di terroristi che ha assaltato la stazione di Munia fa una cernita dei prigionieri liberando le persone umili e trattenendo le persone dall'aspetto più curato e signorile per usarle per mediare con il governo. Marta Rosa e Adolfo sono prigionieri. Inigo chiede a Tomas di scrivere una lettera per raccomandare il nipote di un dipendente affinché possa frequentare l'università. Don Ignacio teme che il governo usi la forza e irrompa nella stazione provocando una sparatoria mettendo a rischio la vita delle sue adorate figlie.

