Il Segreto anticipazioni 13 aprile 2020: l'addio di Donna Francisca a Puente Viejo

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 13 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni portano pessime notizie per Puente Viejo, distrutta dalla follia del Mesia, e per Donna Francisca.

Maria uccide Fernando. Puente Viejo è completamente in fiamme e non tutti gli abitanti riescono a mettersi in salvo. Francisca e Raimundo sono costretti a dire addio a Puente Viejo e a rifugiarsi a Madrid. Maria, Alfonso ed Emilia partono per Parigi. Mauricio, invece, spinto da Francisca parte per le Americhe.

Il segreto tornerà lunedì 13 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.