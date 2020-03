Il Segreto anticipazioni 12 marzo 2020: l'intera Puente Viejo rischia di morire

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 12 marzo 2020 su Canale 5, l'intera comunità di Puente Viejo rischia di morire per l'avvelenamento: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 12 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sono funeste per la comunità di Puente Viejo, dove tutti ormai rischiano la morte.

Non solo il patrimonio di Francisca è a rischio ma la sua stessa vita, come quella di qualunque altro cittadino di Puente Viejo. L'acqua della cittadina è stata avvelenata con il cianuro e, mentre Carmelo è alla ricerca di colui che crede il responsabile, Garcia Morales, lo stato della popolazione si aggrava di ora in ora, dopo la moria di piante e animali.

Nonostante tutto, i preparativi per il matrimonio di Lola e Prudencio vanno avanti: sarà Gracia a esibirsi nel flamenco il giorno delle nozze.

Il segreto tornerà domani, 12 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.