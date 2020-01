Il Segreto anticipazioni 12 gennaio 2020: Fernando è vicinissimo alla vendetta

Il Segreto torna con la puntata di domenica 12 gennaio 2020 su Canale 5 e fin dalle anticipazioni Fernando sembra davvero vicino alla propria vendetta contro Severo e Carmelo.

Il Mesia infatti è riuscito a convincere Severo e Carmelo che dietro la morte di Adela ci sia proprio il sindaco di Belmonte. I due tramano contro di lui ma non sanno di essere solo caduti con tutte le scarpe in una trappola di Fernando, che vuole vendicare la morte di Maria Elena. Per fortuna ad ascoltare in gran segreto i loro piani c'è Matias, che corre subito a riferire quanto appreso a Irene. Ora il destino di molte persone a Puente Viejo dipende da loro.

Il segreto tornerà domani, 12 gennaio 2020, intorno alle 16:20 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.