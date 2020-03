Il Segreto anticipazioni 10 marzo 2020: Carmelo e Meliton sulle tracce di Garcia-Morales

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 10 marzo 2020 su Canale 5, Carmelo ordina a Meliton di trovare Garcia-Morales: anticipazioni.

Appurato che è stato l'avvelenamento della falda acquifera a causare la moria di animali e piante e l'epidemia che rischia di diffondersi alla popolazione di Puente Viejo, Carmelo ordina a Meliton di trovare il sottosegretario Garcia-Morales e di condurlo da lui. Purtroppo del politico a Puente Viejo non v'è più alcuna traccia...

