Il ritorno di Mary Poppins, Emily Blunt: “Dick Van Dyke fece piangere Colin Firth sul set”

Emily Blunt ha partecipato alla première losangelina di The Smashing Machine, il suo ultimo film da co-protagonista con Dwayne Johnson, ed è tornata a parlare di Il ritorno di Mary Poppins.

La star de Il diavolo veste Prada ha interpretato l'iconico personaggio ereditando il ruolo di Julie Andrews nel film del 2018 e ha svelato un aneddoto che riguarda Colin Firth e Dick Van Dyke.

Quando Dick Van Dyke fece piangere Colin Firth sul set

"Non dimenticherò mai Dick Van Dyke che saltava sulla scrivania facendo tip tap" ha raccontato Blunt "E Rob Marshall [il regista] aveva detto che Lin-Manuel Miranda e io avremmo dovuto aiutarlo a salire".

Dick Van Dyke in una scena di Il ritorno di Mary Poppins

Tuttavia, Van Dyke non volle alcun tipo di aiuto e la sua invidiabile tenacia fece commuovere tutto il set, portando addirittura alle lacrime Colin Firth: "Doveva salire sulla sedia e poi sulla scrivania, e noi eravamo lì per aiutarlo, ma letteralmente ci spinse via le mani e si arrampicò da solo. Fece piangere tutti. Perfino Colin Firth, che si rifiuta sempre di mostrare emozioni, scoppiò a piangere guardandolo. Fu semplicemente incredibile".

Il ritorno di Dick Van Dyke nel mondo di Mary Poppins

Il sequel musicale di Mary Poppins, dal titolo Il ritorno di Mary Poppins, racconta il ritorno della tata più famosa del grande schermo che torna per aiutare la famiglia Banks dopo la morte della moglie di Michael Banks (Ben Whishaw).

Dick Van Dyke è tornato per interpretare il signor Dawes Jr., figlio del banchiere anziano del primo film, Mr. Dawes Sr., personaggio interpretato nel primo film insieme al tuttofare Bert, amico di Mary Poppins.

Nel film del 1964, Julie Andrews al suo primo ruolo cinematografico interpretò la tata Mary Poppins, accorsa in aiuto della famiglia Banks, capitata dal padre George Banks (David Tomlinson) insieme alla moglie Winifred (Glynis Johns) e ai figli Jane (Karen Dotrice) e Michael Banks (Matthew Garber).