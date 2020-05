Il ritmo del successo: in arrivo una serie sequel ambientata nel mondo della danza

Il ritmo del successo, arrivato nelle sale venti anni fa, potrebbe dare vita a una serie televisiva ideata come sequel della storia.

Il ritmo del successo, il film con protagoniste Zoe Saldana e Amanda Schull, avrà una serie sequel prodotta da Sony Pictures Television.

La notizia è stata annunciata in occasione del ventesimo anniversario dell'arrivo nelle sale del lungometraggio avvenuto negli Stati Uniti il 12 maggio 2000.

La serie ispirata a Il ritmo del successo sarà sviluppata da Jennifer Kaytin Robinson, Laurence Mark e Temple Hill Entertainment. Robinson sarà coinvolta anche come sceneggiatrice e regista del pilot.

Lo show sarà ambientato nel mondo competitivo della danza, seguendo un gruppo di ballerini che cercano di mantenere il proprio posto in una prestigiosa accademia, scontrandosi inoltre con gli studenti che hanno un approccio e uno stile più tradizionale. A guidare l'American Ballet Academy sarà inoltre Cooper Nielson, personaggio interpretato nel film da Ethan Stiefel, pronto ad accogliere in modo positivo il cambiamento.

Il film era stato scritto da Carol Heikkinen e diretto da Nicholas Hytner.