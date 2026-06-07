Il ricco, il povero e il maggiordomo stasera su Italia 1: trama, cast e durata del film

Stasera su Italia 1 va in onda la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo: un racconto di scontri sociali e convivenze forzate tra un broker, un maggiordomo e un venditore ambulante.

Questa sera, domenica 7 giugno 2026, in prima serata su Italia 1, va in onda Il ricco, il povero e il maggiordomo, fortunata commedia del 2014 diretta e interpretata dall'amatissimo trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film mette in scena l'incontro-scontro tra tre uomini completamente diversi, costretti dagli eventi a condividere la stessa vita.

Tre mondi opposti destinati a scontrarsi: la trama e i personaggi della commedia

La storia ruota attorno a tre esistenze completamente diverse che il destino decide di far incrociare nel modo più bizzarro. Giacomo interpreta il Dottor Giacomo Maria Poretti, un broker finanziario spregiudicato, cinico e appassionato di golf, convinto che il denaro possa comprare tutto.

Al suo servizio c'è Giovanni, un maggiordomo impeccabile e fedelissimo, che compensa le nevrosi del suo capo dedicandosi con devozione alla filosofia orientale e alle arti marziali. La loro routine dorata viene sconvolta da Aldo, un venditore abusivo che sbarca il lunario in un mercato di quartiere, perennemente controllato dalla burbera e combattiva madre Calcedonia, interpretata da una straordinaria Giuliana Lojodice, che lo tratta come un totale inetto.

Aldo, Giovanni e Giacomo e Giuliana Lojodice

Durante una fuga rocambolesca dai vigili urbani, Aldo viene investito proprio dalla Maserati con a bordo il ricco broker e il suo maggiordomo. Per evitare guai, Giacomo offre ad Aldo una serie di piccoli lavoretti nella sua lussuosa villa come risarcimento, e l'ambulante accetta intravedendo la possibilità di pagarsi finalmente una licenza regolare. La situazione però precipita quando un improvviso e catastrofico tracollo finanziario legato a un investimento in Burundi riduce Giacomo sul lastrico.

Rimasti senza un soldo, il ricco e il maggiordomo sono costretti a chiedere ospitalità proprio ad Aldo, dando il via a una disastrosa e comicissima convivenza forzata nella modesta casa della madre di quest'ultimo. Sarà proprio in questo clima di totale disagio che nascerà un'idea per un nuovo progetto finanziario, anche se per realizzarlo servirà un garante bancario quasi impossibile da trovare.

Un cast corale tra vecchi amici e nuovi volti femminili

Il film si sviluppa come un vero e proprio viaggio urbano, essendo stato girato in ben 65 location differenti sparse tra Milano e i suoi dintorni. Rispetto alle precedenti pellicole del trio, questa produzione si distingue per una forte e centralissima presenza femminile che arricchisce il racconto corale. Oltre alla già citata Giuliana Lojodice nei panni della severa madre di Aldo, spicca Francesca Neri nel ruolo di Assia, affiancata da Sara D'Amario che interpreta Camilla.

Aldo Baglio e Karin Proia

A dare ulteriore colore alla commedia ci pensano anche Rosalia Porcaro, nei panni di Samantha, Guadalupe Lancho nel ruolo di Dolores e Chiara Sani che interpreta Luana. Completano il ricco cast artistico attori del calibro di Massimo Popolizio, che veste i panni di padre Amerigo, Christian Ginepro nel ruolo di un rigido burocrate e Giovanni Esposito in quelli di un divertente poliziotto dell'aeroporto, con una memorabile apparizione di Pietro Sarubbi come venditore di kebab.

All'epoca della presentazione, il trio comico ci tenne a smentire con ironia qualsiasi parallelo con il drammatico Il capitale umano di Paolo Virzì. "Un aspetto comico-grottesco di quel mondo lì c'è, senza fare per forza un parallelo, perché non lo abbiamo volontariamente pensato",furono le parole di Giacomo Poretti

Il ricco, il povero e il maggiordomo sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity. La durata del film è di circa 102 minuti e terminerà alle 23:40 circa. Nell'intervallo, alle 22:35 andrà in onda TGcom24 Breaking News e il Meteo.It.