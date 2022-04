Il Re: trama degli ultimi due episodi, stasera su Sky Atlantic e NOW

Stasera su Sky Atlantic alle 21:15, disponibili anche in streaming su NOW, vanno in onda gli ultimi due episodi de Il Re, il prison drama con Luca Zingaretti: la trama.

Torna per l'ultima volta, stasera su Sky Atlantic dalle 21:15 - disponibile anche in streaming su NOW e on demand su SKY -, Il Re, il prison drama con protagonista Luca Zingaretti.

Tra la minaccia jihadista dentro il San Michele e la vera e propria caccia all'uomo che contro di lui è stata intrapresa dalla pm Lombardo, è sempre più a rischio l'impero di Bruno Testori.

Trama degli episodi 7 e 8

Noncurante dei servizi segreti, Bruno decide autonomamente di isolare l'ala musulmana e, grazie all'aiuto di Amir, riesce a decifrare il messaggio nascosto nel libro contraffatto: forse nel carcere si nasconde addirittura il successore di Al-Iraqi. Adele scopre la verità sulla relazione della madre e si rifugia dal padre che però, tra le mura del carcere, deve fronteggiare l'ennesimo omicidio.

Bruno deve trovare il colpevole: l'ultimo omicidio ha scatenato una rivolta dei musulmani che dilaga in tutto il carcere, rivelandosi funzionale per i piani di fuga di Farid. Bruno scopre finalmente l'identità del successore di Al-Iraqi, rimasto sempre nell'ombra. La battaglia peggiore è conclusa, ma ne resta un'altra da vincere: quella contro le accuse della Lombardo.

Il re: una scena con Luca Zingaretti

Il re è prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. Il soggetto di serie è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale, Davide Serino. La sceneggiatura è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino.

Accanto a Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori, Isabella Ragonese nei panni di un'agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto, che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova, che nella serie è l'ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, e Giorgio Colangeli nei panni di Iaccarino, comandante della prigione e grande amico di Bruno Testori.