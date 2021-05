Il ragazzo della porta accanto: Jennifer Lopez non riusciva a smettere di ridere durante la scena di sesso

Secondo quanto dichiarato dagli stessi interpreti de Il ragazzo della porta accanto, sia Ryan Guzman che Jennifer Lopez, colti da un improvviso attacco d'ilarità causato dall'imbarazzo, non riuscivano a smettere di ridere durante le riprese della famosa scena di sesso presente nella pellicola.

Il ragazzo della porta accanto: Jennifer Lopez e Ryan Guzman in una scena

Nel film la Lopez interpreta Claire, un'insegnante di liceo recentemente separata che ha un incontro sessuale con il suo vicino di casa, nonché studente, il quale sviluppa sin da subito una pericolosa ossessione nei confronti della donna. Guzman, che interpreta il "ragazzo" di 19 anni, ha detto che Jennifer lo ha guidato passo dopo passo durante le riprese della scena più sexy del film.

"Questa è probabilmente la scena di sesso più intensa che abbia mai girato; penso che, per me, questa sequenza fosse davvero importante perché è l'unico momento che condividono insieme oltre che la causa scatenante di tutto ciò che accade in seguito", ha dichiarato la Lopez durante un'intervista. "Doveva essere molto intensa, doveva avere un forte impatto."

Il ragazzo della porta accanto: Jennifer Lopez in una scena del thriller

L'incontro bollente arriva all'inizio del film e serve come punto di partenza per quella che diventa una malsana ossessione. "Mi ricordo che fu proprio Jennifer a spiegarmi quanto fosse importante la scena e che per girarla era essenziale non pensare troppo e cercare di divertirsi...beh non proprio divertirsi, permettetemi di chiarire, cercare di rilassarsi, ecco." Ha aggiunto in seguito Guzman, che in precedenza aveva recitato in Step Up 4 Revolution e Step Up All In.

Jennifer Lopez e Ryan Guzman, in ogni caso, sono d'accordo sul fatto che girare una scena di sesso può essere incredibilmente strano, specialmente se si è circondati da telecamere e membri della troupe. "Non siamo riusciti a smettere di ridere a un certo punto... ti senti così a disagio", ha raccontato la protagonista de Il ragazzo della porta accanto.